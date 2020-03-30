Медведев обратился к нации в «Инстаграме», призвав не принимать происходящее за голливудский триллер

Ситуация с коронавирусом — не голливудский триллер, а реальная угроза для всей цивилизации. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в обращении к гражданам на своей странице в «Инстаграме».

«Сейчас кому-то может показаться, что происходящее — какая-то игра, кино наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, — это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», — сказал Медведев.

Бывший премьер не исключил принятия более жестких мер, если ситуация с коронавирусом в России будет развиваться по негативному сценарию.

«Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений», — подчеркнул Медведев, призвав россиян проявить самодисциплину и не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков.