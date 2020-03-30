30 марта отмечается несколько православных праздников

Share Tweet Share Share Email Comments Алексей Теплый в 2020 году отмечается 30 марта. Это народно-христианский праздник. Православная Церковь в этот день почитает память святого Алексия, человека Божия. В народе его прозвали “Теплым” за то, что 30 марта обычно стоит теплая погода.Церковный праздник – какой сегодня, 30.03.2020Этот день посвящен Божию человеку, Алексею, жившему на рубеже IV-V веков. Как сказано в житии, он принадлежал к богатой римской семье знатного происхождения, однако, обращенной в христианство, и еще родители подавали Алексею благочестивый пример, заботились о тех, кто был лишен всего.Этот день посвящен Божию человеку, Алексею, жившему на рубеже IV-V веков. Как сказано в житии, он принадлежал к богатой римской семье знатного происхождения, однако, обращенной в христианство, и еще родители подавали Алексею благочестивый пример, заботились о тех, кто был лишен всего.Женившись по воле родителей, Алексей уже в брачную ночь совершил побег и отправился на восток. Свое путешествие он остановил в турецком городе Эдесса, где в течении следующих 17 лет жил на подаяния, неустанно молясь по ночам, за что снискал славу о своей святости.Но эта же слава заставила Алексея вновь бежать, вернувшись в Рим. Неузнанный родителями, он, однако жил в их доме до самой своей кончины – 17 лет. И лишь теперь жителям города и родителям Алексея стало известно о его подвижничестве.На Алексея Теплого ждали, что снег будет таять стремительно, и говорили так: «Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей», «Каковы на Алексея ручьи, таков и разлив». Большие ручьи на Алексея предвещали столь же большую талую воду, которая вскоре затопит луга.Начинали и сбор, первую пробу, березового сока. Его пили не только свежим, но и в виде различных напитков, например, медово-березового взвара, очень близкого к сбитню. Рецепт его сохранился до наших дней. На литр березового сока нужно 150 г меда и столько же сахара. Проварив это 20 минут, к взвару прибавляют лавровый лист, корицу, кардамон, гвоздику и имбирь, кипятят 5 минут, процеживают и, наконец, угощаются им, не только вкусным, но и придающим сил.Собирали на Алексея и березовые почки, используемые в народной медицине настоянными на масле или вине – как ранозаживляющее средство и средство от ревматизма.

Любимым, вдохновляющим на прекрасное березкам, посвящена красивая легенда. Когда-то вид русалок, которые после ночи купания и веселья чуть задержались на берегу, так поразил Солнце, что оно потеряло покой от любви. Настойчиво одаряя нежных речных дев пылкими поцелуями, оно не позволяло вернуться им в родную прохладную стихию, и тогда их матушка-река обратила их в стройные деревца, не умея спасти иначе. Так и стоят они, белые, как снег, со следами-ожогами от ласк Солнца.В санях в этот день уже не катались: «Прокатят сани мимо желаний». Да и куда было на них отправляться, если санный путь таял, как прочий снег?Одним из развлечений в этот день были гусиные пиры, в конце которых гусем же и угощались.Там, где теплее, к югу России, в этот день начинали сев ячменя и овса, доставали летние ульи.Какой православный праздник сегодня, 30 марта 202030 марта поминают преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца.Родился будущий Святой в 1402 году, в селе Гридцине, близ города Кашина. Его родители и супруга рано скончались, а Матфей принял монашеский постриг. В монастыре он прожил недолго – получив благословение, вместе с семью иноками ушел в глухие места вблизи Волги, где основал пустынь.Владелец земли, боярин Иван Коляга, опасаясь, что иноки начнут обрабатывать землю, задумал убить Макария, но внезапно тяжело заболел. Коляга раскаялся и просив прощение у монаха, сам отдал часть угодий обители.Молва об этой удивительной истории быстро разошлась и жаждущие спасения и духовного руководства потянулись к пустыни.Макарий впоследствии был избран игуменом монастыря. Он вел простую жизнь, носил скромную одежду, сам изготавливал на токарном станке посуду. Дар исцеления душевных и духовных недугов преподобный получил от Господа еще при жизни. Скончался преподобный в 1483 году – похоронили его близ деревянной церкви, им же построенной.Праздник православный сегодня, 30.03.2020По церковному календарю, 30 марта поминают мученика Марина.Вдохновленный пламенной любовью к Спасителю, он разрушил жертвенник в капище на одном из языческих праздников, затем стал ногами топтать жертвы и при всех исповедал себя христианином.После жестоких пыток его обезглавили – произошло это в 260 году.