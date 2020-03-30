Кудрявцева поведала о вечеринке с больным коронавирусом Лещенко

Share Tweet Share Share Email Comments Российская телеведущая Лера Кудрявцева не так давно стала гостем «звездной» вечеринки сестры Игоря Крутого, Аллы. В числе прочих звезд российской эстрады гостей и организаторов вечера почтил своим присутствием певец Лев Лещенко, который заразился коронавирусом за границей и проигнорировал самоизоляцию по прибытии на родину. Кудрявцева рассказала некоторые детали вечера, в том числе, как вели себя гости.Лев Лещенко – новости сегодня о состоянии здоровьяПо словам ведущей, Лещенко пробыл на мероприятии недолго. Он приехал, поздравил именинницу и сразу же покинул вечеринку. Также Кудрявцева уточнила, что хоть и многие гости праздника уже носили с собой персональный спрей для дезинфекции, медицинских масок на них не было. В тот момент какие-либо ограничения еще не были введены, рассказала она в программе «Звезды сошлись».

«Люди, которые были в Куршевеле… и на юбилей не пришли», – поделилась Кудрявцева.Также телеведущая отметила, что уже сдала тест на коронавирус. В настоящее время она, не выходя из дома, ждет результатов анализов.Лев Лещенко вместе со своей женой несколько дней назад попал в инфекционную больницу в подмосковном поселке Коммунарка. Медики, проведя соответствующие тесты, определили, что коронавирусная инфекция не обошла певца стороной. Из-за того, что его состояние ухудшилось, артиста поместили для профилактики в реанимацию. Днем ранее друг артиста Владимир Винокур рассказал, что заразившемуся немолодому артисту стало лучше и его вернули в обычную палату, где находится его супруга.28 марта жена Лещенко сообщила об улучшении состояния мужа.В России зарегистрированы 1534 случаев заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек скончались, 64 – выздоровели.