Препарат «Авиган» одобрен для борьбы с коронавирусом

Share Tweet Share Share Email Comments Китайские чиновники уверяют, что средство против гриппа и лихорадки Эбола эффективно и против нового коронавируса. Сейчас у россиян возникает вопрос, можно ли его купить в нашей стране и попутно с этим они пытаются отыскать аналоги.“Авиган” против коронавирусаПекин уже начал рекомендовать медикам использовать препарат фавипиравир, разработанный Fujifilm Toyama Chemical и продаваемый под торговой маркой Avigan.Fujifilm Toyama разработала препарат в 2014 году. Он вводится пациентам с коронавирусом в Японии с февраля.Это очень безопасно и явно эффективно», – сказал Чжан Синьминь, директор Китайского национального центра развития биотехнологий при министерстве науки.Клинические испытания были проведены на 200 пациентах в больницах в Ухане и Шэньчжэне. Результаты показали, что у пациентов, получавших препарат, тест был отрицательным за сравнительно короткое время, тогда как симптомы пневмонии были заметно уменьшены.Пациенты, принимающие фавипиравир, дали отрицательный результат в среднем через четыре дня, по сравнению с 11 днями в контрольной группе, по словам Чжана. Там не было никаких явных побочных эффектов.Другое клиническое исследование в Ухане показало, что пациенты, получавшие фавипиравир, выздоравливали от лихорадки в среднем за 2,5 дня по сравнению с 4,2 днями у других пациентов. Симптомы кашля также улучшились в течение 4,6 дней — примерно на 1,4 дня раньше, чем у тех, кто не принимал препарат.

“Авиган” в России: где купить, ценаПриобрести Авиган в аптеках невозможно, в массовом производстве его нет. При необходимости препарат будет доставлен в больницы в нужном количестве. Отметим, что с помощью Авигана больные коронавирусом выздоравливают гораздо быстрее, чем от других препаратов, сокращая риск возникновения пневмонии.Авиган был протестирован и одобрен в Японии еще в 2014 г. и активно использовался для лечения гриппа. Однако в массовое производство его не запускали.По мнению экспертов, стоимость будущего препарата от пандемии коронавируса пока неизвестна, однако на начальных этапах препарат вряд ли появится в аптеках.Аналоги препарата “Авиган”Препарат Авиган отсутствует в свободном доступе в России. По этой причине приобрести его в аптечной сети, как с рецептом, так и без, не получится. В настоящее время препарат получил разрешение на продажу от правительства Китая. В Японии проводят его тестирование. Заказать в интернет-магазине нет возможности.Представители фирмы Zhejiang Hisun Pharmaceutical пока не называют аналогов. Кроме этого, о составе Авигана известно мало информации, кроме той, что его производная –