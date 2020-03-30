Накарантинилась: забеременевшую Елену Беркову затравили в Сети

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Известная актриса фильмов для взрослых объявила о своей беременности.

Бывшая участница "Дома-2" и скандально известная актриса фильмов для взрослых Елена Беркова рассказала подписчикам Instagram о своей беременности.

Знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует перед камерой в необычном для себя образе – в темно-бежевом пуловере, а не в эротичном белье. При этом Елена демонстрирует на камеру положительный тест на беременность.

"Без комментариев", – написала 35-летняя Беркова на английском языке.

Подписчики неоднозначно отреагировали на пополнение в жизни Берковой.

"Накарантинилась", – язвит meerc97.

"Теперь нужно думать чей ребенок)))", – шутит rashidfaceless.

"Теперь все мужики в замешательстве, сидят очкуют", – поддерживает тему kri7777z.

"А потом ребёнок узнаёт, кто у него мама", – испугалась на будущее малыша romashko__.

"Тест на #KOVID19 )))", – отмечает kondratow_1984.

"Реклама тестов?" – интересуется kupidman1.

Однако нашлись и те, кто поддержал Елену.

"Да ладно, поздравляю", "Пааааааа супер )))) умничка", "Вот это поворот) Поздравляю, от души", "Поздравляю! Красота же!", "Мои поздравления", – пишут представители "группы поддержки".

Будущий ребенок станет вторым для Елены Берковой. Ранее в третьем браке со стриптизером Иваном Бельковым появился на свет сын Евгений. Это произошло в 2009 году. Всего порнозвезда была замужем пять раз. Кто является отцом ее пока еще не родившегося малыша – неизвестно.