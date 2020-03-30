Россияне пытаются отыскать аналоги препарата «Фавипиравира»

Специалисты РАН участвовали в разработке трех препаратов, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом, заявил вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

Препараты для лечения коронавируса

Ближе всего к внедрению фортепрен. Его создали на основе препарата для борьбы с коронавирусными инфекциями у животных.

«Он прошел все стадии клинических испытаний, то есть был испытан даже на людях, — уточнил Чехонин. — Фортепрен находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания для проверки его возможной активности в отношении COVID-19».

Двум остальным только предстоит доказать свою эффективность в ходе испытаний. Противовирусный препарат триазавирин уже заинтересовал китайских ученых как потенциально эффективное средство от COVID-19.

Аналогичной позиции придерживается и сам Чехонин, считая, что лекарство должно помочь в борьбе с пандемией.

Третий препарат разработали на основе фавипиравира, который применяли в Японии для борьбы с РНК-вирусами, к которым относят и COVID-19. По словам эксперта, российский аналог «достаточно эффективен». Его могут внедрить после испытаний.

Есть ли российские аналоги «Фавипиравира»

РФПИ хочет наладить в Российской Федерации промышленное производство аналога лекарственного препарата «Фавипиравир». На текущий момент он считается самым эффективным препаратом против коронавируса на планете. Фонд планирует инвестировать в проект по налаживанию производства аналога «Фавипиравира» сотни миллионов рублей.

Препарат «Фавипиравир» разработали специалисты одной из дочерних структур Fujifilm Holdings. Его аналог в Российской Федерации будет производить СП. Фонд намерен учредить его в партнерстве с «Химраром». СП будет контролироваться партнерами на паритетных началах.

До конца года СП поставит на рынок 600 тысяч упаковок аналога японского препарата. РФПИ и «Химрар» рассчитывают привлечь на реализацию проекта заемное финансирование от Фонда развития промышленности.

По словам Ч. Синьминя, возглавляющего Китайский биотехнологический центр, по время разгара эпидемии в КНР препарат «Фавипиравир» очень хорошо себя зарекомендовал.