Опубликовано видео, как бойцы полка Кадырова борются с коронавирусом в Чечне

Спецназовцы предупреждают об опасности COVID-19.

В Чечне к борьбе с коронавирусом подключились спецназовцы «полка Кадырова» – моторизованного подразделения внутренних войск России.

Машины полка полиции специального назначения имени героя России А.А.Кадырова ездят по Грозному с включенными сигналами и оповещают водителей об угрозе коронавирусной инфекции, ведут проверку на дорогах.

Разумеется, полицейские облачены в маски.

Напомним, что с 30 марта в Москве и Московской области вводится в действие режим обязательной самоизоляции.

Карантинные меры оправданы, это доказывает Китай. Жесткими методами в КНР к концу марта справились с эпидемией.