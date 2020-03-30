Российские военные помогли семьям погибших военнослужащих Сирии

В Сирии получили гуманитарную помощь семьи, в которых от семи до 11 детей. Партию продуктов доставили в город Дэйр-Эль-Джамаль, на севере провинции Алеппо. Продовольственные наборы предназначались для родственников погибших военнослужащих и многодетных семей.Новости Сирии сегодня, 30 марта 2020«Я работаю в отделе образования администрации. У нас в семье 11 детей, а зарплата совсем небольшая. Поэтому эта помощь нам пришлась, конечно же, очень кстати. Ждем скорейшей победы нашей армии!» — говорит Аис Айладжин.Город Дейр-эль-Джемаль долгое время находился в прифронтовой зоне. Многие дома обстреливались боевиками. Сейчас опасность миновала, но осталась серьезная проблема – поголовная бедность.»В нашем населенном пункте и окрестностях живет около 22 тысяч человек, 90 процентов находятся за чертой бедности, у многих на войне погибли близкие и кормильцы, многие работают в сельском хозяйстве и еле сводят концы с концами. Мы специально составили списки из наиболее нуждающихся и эту помощь им будем выдавать по специальным талонам. Она очень важна для них», — рассказывает глава администрации города.В пакетах мука, сахар, сгущенка, чай и традиционный хлеб в виде лепешек. Также всем нуждающимся раздавали теплые одеяла.»Мой муж погиб уже несколько лет назад, он служил в армии. У меня осталось 5 детей, это вот младший. Мы пришли сегодня с утра, чтобы получить эту помощь. Мы очень благодарны за нее», — поведала местная жительница.В Дейр-эль-Джамале большое число беженцев из Идлибской зоны деэскалации. Их разместили у себя местные жители. Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает выявлять в Сирии города и деревни, жители которых наиболее остро нуждаются в поддержке.Боевая обстановка в Сирии на сегодня, 30.03.2020Патруль «Демократических сил Сирии» (SDF) был атакован группой неизвестных вооруженных лиц в окрестностях поселка Калават. Как сообщает портал Al Nour, их автомобиль был обстрелян из автоматических винтовок. Два боевика, которые находились в машине, скончались от полученных ран, а нападающие скрылись с места преступления на мотоцикле. SDF возлагают вину за совершенное покушение на «спящие ячейки» «Исламского государства» (запрещена в РФ). По данным медиаресурса Halab Today, артиллерия турецкой армии произвели артиллерийский обстрел по позициям YPG на окраинах населенных пунктов Мараназ, Айн-Дакна а также в районе Тель-Рифата и деревни Шерава. Как сообщает источник, ВС Турции были спровоцированы обстрелом города Азаз. В результате обстрела в Шераве был разрушен один из загонов со скотом, ракета, приземлившаяся в загон, убила сразу 25 овец. Еще 15 ракет разорвались в окрестностях, но сообщений о потерях в рядах YPG не поступало.Неизвестные боевики совершили вылазку в поселке Аль-Шаджар, где обстреляли автомобиль директора местной школы Марвана аль-Махасна. Как сообщает портал NORS, в результате директор получил ранения, но выжил, а его водитель Ахмед Мухаммед аль-Хавари скончался по пути в госпиталь. Пока что ни одна из антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность за покушение. Местные медиаактивисты подозревают, что за нападением стоят «спящие ячейки» боевиков из бывшего состава «Южного фронта», которые продолжили подпольную деятельность с поддержкой сил международной коалиции, дислоцированных на базе «Ат-Танф» на границе с Ираком и Иорданией.

В городе Аль-Баб боевики «Ахрар аш-Шаркии» штурмовали городскую больницу, где по сведеньям местных источников, находился один из раненных в перестрелке боевик «Сирийской национальной армии» (СНА). Как передает источник в сети Twitter (saqerhalab), группировка также устанавливает артиллерийские орудия в окрестностях Аль-Баба.Напомним, что конфликт между фракциями «Сирийской национальной армии» начался вчера, когда силы внутренней безопасности случайно застрелили главу корпуса разведки «Ахрар аш-Шаркии» — Абу Расула. Группировка стянула в город подкрепления, после чего захватила КПП и потребовала выдать им всех причастных к убийству Абу Расула боевиков СНА.Обзор карты военных действий в Сирии от 30 мартаНакануне в северной части Сирии произошли новые столкновения между двумя группировками боевиков-исламистов, поддерживаемых Турцией. Это привело к внезапным «переворотам» в отдельных районах арабской республики, находящихся под контролем протурецких боевиков.Согласно информации, исламистская группировка «Ахрар аш-Шаркия» атаковала другую фракцию боевиков в северной сельской местности провинции Ракка. Сообщения об убитых и раненых в результате столкновений не поступали.За последние несколько месяцев поддерживаемые Турцией группировки, принимавшие участие в операции «Источник мира», несколько раз вступали в локальные бои, что вынуждало турецких военных выступать в качестве «арбитра».В большинстве случаев зачинщиком таких стычек были именно боевики «Ахрар аш-Шаркии», атаковавшие группировки из состава созданной Турции «Сирийской национальной армии» (СНА), хотя «ахраровцы» также формально являются частью СНА. Так, в январе «Ахрар аш-Шаркия» вступила в перестрелку с группировкой «Джебхат аш-Шамия», входящей в состав СНА. Вооружённый конфликт произошёл на окраине города Аль-Баб в 30 км северо-восточнее Алеппо.Протурецкие боевики, уже на протяжении более чем двух месяцев не получающие зарплату, начали бунтовать.Услышав от официальной Анкары очередные туманные обещания, джихадисты в городе Рас аль-Айн (Рас аль-Эйн) пришли в ярость, выдвинув Реджепу Тайипу Эрдогану ультиматум, в котором они угрожают захватить южную часть Турции.Данную территорию они планируют включить в состав Сирийской арабской республики и государства курдов, если денежное довольствие не будет выплачено и не будет проведена ротация со «свежими» подразделениями в провинции Алеппо.Кроме того они утверждают, что перейдут на сторону Дамаска и будут сражаться против турецкой армии.Данный протест не мог остаться незамеченным со стороны Турции, по этой причине армейцы задержали около 40 исламистов «Сирийской национальной армии», на данный момент ведется расследование.Напомним, на прошлой неделе официальная Анкара выплатила рядовым боевикам по 450 лир за 70 дней, что составило около 1 американского доллара в день.Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» распространила в сети Twitter сообщение об успешной вылазке в поселок Тувеймин. Террористы захватили в плен двух бойцов «Демократических сил Сирии», после чего обезглавили их. Несмотря на регулярные отчеты пресс-центра SDF о контртеррористических операциях, которые курдские боевики проводят совместно с силами международной коалиции на подконтрольных им территориях, «спящие ячейки» ИГ продолжают свою деятельность в провинции.