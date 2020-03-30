Дочь Заворотнюк выступила с заявлением из-за коронавируса

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к своим подписчикам в Instagram. В последнее время старшая из дочерей актрисы стала регулярно делиться со своими подписчиками подробностями, в том числе о том, как себя чувствует ее мама.Анастасия Заворотнюк, состояние здоровья на сегодня, 30.03.2020Новым поводом послужил карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции. Своё обращение Анна начала с фрагмента повести “Окаянные дни” Ивана Бунина: “страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчаснейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была”. Как отмечает Анна, сейчас с этим трудно не согласиться, ведь меры по предотвращению распространения коронавируса заставляют всех людей сидеть по домам. Также Анна отметила, что соблюдать карантин приходится именно сейчас, когда за окном весна, природа пробуждается, и хочется наслаждаться этим вместе с ней. В завершение девушка пожелала, чтобы ситуация с коронавирусом благополучно разрешилась как можно скорее.

По словам девушки, ее мать является сильным и справедливым человеком. Именно она помогла ей справиться со страхом во время переезда в Америку и поддержала ее. В США дочь Заворотнюк должна была переехать для поступления в престижный университет.Анна призналась, что позвонила матери после окончания первого дня учебы в Штатах. Она заявила, что хочет вернуться в Москву, ведь чувствует себя одиноко. При этом Анастасия, внимательно выслушав дочку, попросила ее побыть в Америке хотя бы несколько месяцев и если ситуация не улучшится, вернуться домой. Анна призналась, что ее мать была права, ведь она быстро адаптировалась в Нью-Йорке и нашла там друзей.Сейчас старшая дочь Анастасии Заворотнюк находится в Москве — она практически не отходит от матери, которая продолжает лежать в клинике. Даже свой день рождения она отметила в больничной палате.Напомним, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием — злокачественной опухолью головного мозга и на протяжении нескольких месяцев находится в реабилитационном центре на Рублевке.