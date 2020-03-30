Москвичам запретили без надобности выходить на улицу

Мэр города Сергей Собянин принял решение о введении в Москве всеобщего режима изоляции граждан, независимо от их возраста. Решение продиктовано серьёзностью обстановки с коронавирусом.Москвичи вправе выходить на улицу исключительно в 5 случаях:1. Для обращения за экстренной медицинской помощью;2. Для поездок на работу и обратно — домой;3. Для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке;4. При необходимости выбросить мусор (не далее 100 метров от дома);5. При необходимости выгулять домашних животных (не более 100 м. от дома)Иных оснований для выхода из дома не имеется. Сергей Собянин уточнил, что вскоре на выход из дома понадобиться специальное разрешение: «После проведения технических и организационных мероприятий выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы».Мэр столицы дал понять, что власти намерены жёстко контролировать соблюдение режима изоляции москвичами: «Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль».

В настоящее время каких-либо специальных разрешений для передвижения по столице не требуется, поскольку такие ограничения предполагают внесение изменения в действующее законодательство РФ.Мер призвал сохранять Москвичей дистанцию: «Находясь на улицах, в магазинах, в транспорте и других общественных местах, граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра (социальная дистанция). Исключение — только поездки на такси».Подписанный указ мэра также закрепляет право на бесплатные медикаменты для москвичей, больных легкой формой вызываемого коронавирусом заболевания и проходящих лечение под наблюдением врачей амбулаторно. Аналогичную поддержку будут оказывать в Подмосковье.По словам Собянина, мэрия поддержит москвичей, которые потеряли работу из-за вируса. Они будут получать пособия по безработице (стипендии) в размере 19,5 тыс. рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.Сегодня нет оснований ожидать подобных мер самоизоляции в других городах России, поскольку эпидимиологическая обстановка — стабильна.