Олег Газманов перешел на жесткий карантин

Сын Олега Газманова Родион рассказал о том, как его отец ведет режим самоизоляции в эфире телешоу «Звезды сошлись».Самочувствие Олега ГазмановаРодион Газманов сообщил, что певец находится на жестком карантине, выдерживая полную изоляцию. Газманов младший добавил, что отец никого к себе не впускает и не выпускает.Он заявил, что только они с братом могут выходить на улицу и иметь контакты с внешним миром.Сестра известного композитора Игоря Крутого устроила вечеринку в середине марта, на которой присутствовало множество звезд российского шоу-бизнеса. Артист Лев Лещенко, который также стал участником мероприятия, спустя несколько дней был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Тест на коронавирус показал положительный результат.Спустя несколько дней народный артист РСФСР Лев Лещенко, который также был среди приглашенных, почувствовал себя плохо. Певца госпитализировали с двусторонней пневмонией, а позже его анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Олег Газманов, который тоже присутствовал на звездной вечеринке, впоследствии признался что «с ужасом» вспоминает о ней. Исполнитель шлягеров «Господа офицеры», «Москва» и «Морячка» призвал всех россиян проявить максимальную ответственность в период угрозы распространения коронавируса.В конце декабря прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что причиной заболевания выступает коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день во всем мире зафиксировано более 720 тысяч случаев заражения коронавирусом, от осложнений скончались 33 925 человек, 149 тысяч выздоровели.