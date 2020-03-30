Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке

«Мы совершали очередное патрулирование совместно с вооружёнными силами Турции. Подразделения российской военной полиции и подразделения вооружённых сил Турции осуществляют в 10-километровой зоне патрулирование для недопущения эскалации конфликта, для того, чтобы выявить незаконные вооружённые формирования, находящиеся на этой территории, и для того, чтобы на этой территории был мир», — цитирует Иванова ТАСС.

Местное население позитивно встречало патруль.«Машут руками, воспринимают очень положительно, это видно было во время патрулирования», — отметил представитель российской военной полиции.

В составе патруля от российской военной полиции — БТР и бронеавтомобили «Тигр», от турецкой — бронетранспортеры Kirpi. Патрулирование проводилось при поддержке российских вертолётов Ми-8 и Ми-35.