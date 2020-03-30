Пилот, стендап-комик, дизайнер интерьера и другие: 16 монарших особ с земными профессиями

31 марта принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально сложат с себя королевские обязанности и начнут зарабатывать на жизнь делами, не связанными с британской монархией, — на данный момент известно, что пара начнет сотрудничать с модными брендами, а также займется озвучкой документальных фильмов. В преддверии этого нам захотелось вспомнить и других членов королевских семей, которые параллельно с выполнением своих официальных обязанностей успевают трудиться и на другой работе. О службе принца Уильяма в британских ВВС и его опыте в качестве пилота вертолета скорой помощи знают многие. Мы же в новом материале расскажем и о других членах монарших семей с земными профессиями.

Принцесса Беатрис, 31 год, бизнес-аналитикВнучка королевы Елизаветы II и старшая дочь принца Эндрю, Беатрис, освобождена от присутствия на многих официальных королевских мероприятиях, потому что большую часть времени уделяет своей карьере. Беатрис не получает финансирование из Суверенного гранта (главного источника доходов британской королевской семьи) и самостоятельно зарабатывает себе на жизнь.

Принцесса БеатрисБеатрис начала работать в 19 лет — в течение месяца она трудилась продавщицей в знаменитом универмаге Selfridges в Лондоне, а в ее обязанности входило обслуживание VIP-клиентов. Денег за это внучка королевы Елизаветы II не получала. Работа в универмаге послужила для нее исключительно трудовым опытом, который необходимо приобрести всем членам британской монархии. После этого принцесса Беатрис поступила на работу в компанию Sony Pictures Entertainment Inc., где занимала должность бизнес-аналитика. В этой компании старшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон трудилась до 2015 года. В 2016-м Беатрис стала вице-президентом нью-йоркской компании Afiniti, которая занимается производством программного обеспечения. В обязанности принцессы Беатрис входит работа с партнерами и работа над бизнес-стратегиями в компании.

Принцесса Евгения, 30 лет, директор художественной галереиПринцесса Евгения всегда питала страсть к искусству, поэтому решила связать свою профессиональную деятельность именно с этим. С 2013 по 2015 год внучка королевы Елизаветы II работала в аукционном доме Paddle8 в Нью-Йорке. Проведя несколько лет в США, принцесса Евгения начала работать в лондонском филиале знаменитой галереи современного искусства Hauser & Wirth. Сначала девушка занимала должность помощника директора, а в 2017 году получила повышение и стала ее руководителем.

В задачи принцессы Евгении входит планирование специальных проектов, общение с художниками и организация мероприятий.

Принцесса ЕвгенияЯ всегда знала, что не стану художницей, однако прекрасно понимала, что моя работа будет обязательно связана с арт-индустрией. Мне нравится делиться своей страстью к искусству с другими людьми, — говорила о своей работе Евгения в одном из интервью. Кстати, отец Евгении и Беатрис, принц Эндрю, радуется карьерным успехам своих дочерей и искренне ими гордится:

Как отцу, мне бы хотелось бы видеть своих дочерей современными работающими молодыми женщинами, которым просто посчастливилось родиться в королевской семье. И мне очень радостно наблюдать за тем, как мои дочери строят карьеру.

Питер Филлипс, 42 года, директор спортивно-развлекательной компании

Первый внук королевы Елизаветы II и сын принцессы Анны и ее первого мужа Марка Филлипса всю жизнь был огражден от выполнения королевских обязанностей. После его рождения принцесса Анна отказалась от присвоения сыну королевского титула, чтобы подарить ему нормальное детство.

Питер Филиппс

Именно поэтому Питер Филлипс смог сам выбрать себе профессию по душе. После окончания Эксетерского университета по специальности «спортивная наука» в 2000 году внук Елизаветы II работал менеджером по продажам автомобилей «Ягуар», а также был менеджером команды «Формулы-1» «Уильямс». После этого Филлипс занял должность в Королевском банке Шотландии и пробыл на ней с 2005 по 2012 год.

Сейчас же Питер Филлипс вернулся к работе по специальности — он возглавляет спортивно-развлекательную компанию SEL UK Ltd. Компания внука королевы Елизаветы II занимается организацией и проведением крупных мероприятий и фестивалей, а также предоставляет консалтинговые услуги.

Зара Тиндалл, 38 лет, чемпионка по конному спортуЗара Тиндалл приходится младшей сестрой Питеру Филлипсу и также освобождена от выполнения львиной доли королевских обязанностей. Зара пошла по стопам своей матери, принцессы Анны, и стала профессиональной наездницей. Тиндалл делает большие успехи в этом деле — в 2012 году она даже завоевала серебряную медаль на состязаниях по конному спорту на летней Олимпиаде в Лондоне. Зара пока не планирует завершать свою спортивную карьеру, но уже позаботилась о том, чем будет заниматься, помимо скачек, в обозримом будущем. Так, в 2019 году Зара Тиндалл стала директором ипподрома в Челтнеме.

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Зара ТиндаллЯ страстно люблю скачки, поэтому работа на ипподроме в Челтнеме является абсолютной вершиной моей профессии. Скачки — это самый захватывающий вид спорта, который доступен для всех. Получить предложение о работе на ипподроме было для меня большой честью. Я с нетерпением жду, когда смогу внести свой вклад в работу команды, — рассказывала о своем новом назначении Зара Тиндалл в одном из интервью.

Принцесса Майкл Кентская, 75 лет, писательницаСупруга двоюродного брата королевы Елизаветы II принца Майкла, принцесса Майкл Кентская, по большой части освобождена от выполнения королевских обязанностей и не получает финансирования из государственной казны.

Несмотря на это, принцесса Кентская и ее муж иногда все же поддерживают королеву Елизавету II на важных официальных мероприятиях, а также являются покровителями нескольких благотворительных организаций.

Принцесса Майкл КентскаяВ остальное же время принцесса Майкл Кентская занимается своим любимым делом — пишет книги. На сегодняшний момент известно, что принцесса Кентская выпустила семь книг: это и научная литература, и книги по истории, и фантастическая трилогия The Anjou Trilogy. Супруга двоюродного брата Елизаветы II в свободное от литературной деятельности время читает лекции на самые разные темы.Кстати, до того как стать писательницей, принцесса была дизайнером интерьеров и даже управляла собственной дизайнерской компанией Szapar Designs.

Кронпринцесса Греции Мари-Шанталь, 51 год, дизайнер одеждыПредставители греческих монарших семей, в отличие от британских, не находятся под таким пристальным вниманием прессы, поэтому могут спокойно заниматься любимым делом и даже превратить его в свою профессию. Как раз так и поступила супруга Павла, наследного принца Греческого.

Еще до встречи с будущим мужем она любила искусство и дизайн, а уже после свадьбы воплотила мечты о создании собственной линии одежды в жизнь.

Кронпринцесса Мари-ШантальВо время беременности у меня просто чесались руки — отчаянно хотела сделать что-то свое, — делилась в беседе с журналистами Мари-Шанталь, воспитывающая в браке пятерых детей.

В итоге мечта о собственном деле заставила кронпринцессу Греции запустить собственную линию детской одежды, которая поставляется в более чем 45 стран мира. В компании кронпринцесса Греции занимает пост генерального и креативного директора и искренне любит свое дело:Бизнес — это то, что делает меня самой собой. Вот почему я назвала свою линейку просто «Мари-Шанталь» без всяких там принцесс. Это доставляет мне невероятное удовольствие и помогает сосредоточиться. И это дело принадлежит мне на 100%.

Дэвид Армстронг-Джонс, 58 лет, владелец мебельной компанииПлемянник королевы Елизаветы II и сын ее младшей сестры принцессы Маргарет, Дэвид Армстронг-Джонс ведет куда более спокойную жизнь, чем та, что была у его известных на весь мир родителей. С самого детства у Дэвида появилась большая страсть — изготовление мебели. Эту любовь мальчику привил его отец, Энтони Армстронг-Джонс. Маленький Дэвид обожал бывать в кабинете своего отца, где с интересом разглядывал авангардную мебель, которую делал Энтони.

Дэвид Армстронг-Джонс

Эта страсть в зрелости привела Дэвида к профессиональному начинанию — открытию мебельной фирмы под названием David Linley Furniture Ltd, которая занимается производством эксклюзивных предметов интерьера.

Я в некотором роде посредник. Я оцениваю пространство и придумываю, какую мебель я для него создам. Мне нравится это делать, это очень интересно, — рассказывал Дэвид Армстронг-Джонс о своем любимом деле.

Дэвид Армстронг-Джонс с супругой Сереной

Принц Датский Иоахим, 50 лет, фермер и подполковник

Принц Датский Иоахим стоит шестым в очереди на королевский престол и выполняет свои королевские обязанности, когда его мать, королева Маргрет II, и брат, кронпринц Фредерик, отсутствуют в стране. В остальное же время Иоахим занят на военной службе — в 2011 году он получил звание подполковника. Основная работа также не мешает принцу Датскому посвящать себя любимому делу — заниматься фермерством. Еще до поступления на военную службу Иоахим работал на ферме и изучал аграрное дело. С годами Иоахим не потерял страсть к сельскому хозяйству — сейчас он владеет и управляет имением Шакенборг, которое занимается земледелием, а также занимается развитием промышленного фермерского хозяйства.

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Принц Иоахим

Принц Датский Николай, 20 лет, манекенщик Сын принца Датского Иоакима и его первой супруги, Александры Кристины Мэнли, Николай успешно развивает модельную карьеру. В 18 лет он дебютировал на показе Burberry в рамках Недели моды в Лондоне, после чего на него буквально посыпались предложения по работе.

Принц НиколайМолодой человек часто снимается для глянца и лукбуков модных брендов, а в прошлом году стал лицом рекламной кампании Dior Men и появился на обложке украинского Vogue Man. Сам же Николай убежден, что его жизнь ничем не отличается от жизни его сверстников:Сейчас я живу обычной, очень приятной жизнью. Единственное — меня всегда и везде узнают. Я простой расслабленный парень, как и большинство людей моего возраста. Открытый, приземленный, люблю повеселиться. У меня нет обязательных ежедневных занятий, кроме молитвы перед сном.

У парня миллионы поклонников по всему, которые восхищаются его красотой и создают многочисленные фан-страницы, где делятся новыми снимками Николая. Больше им ничего не остается — дело в том, что сам принц Датский не ведет соцсетей. Свою страницу на фейсбуке парень удалил еще до того, как ему исполнилось 18, и больше не возвращался в социальные сети (по крайней мере, под своим официальным именем!).

Шарлотта Казираги, 33 года, журналистка, модель, философВнучка Грейс Келли и дочь принцессы Монако Каролины, Шарлотта Казираги хоть и не имеет монаршего титула, но периодически исполняет некоторые представительские обязанности и активно участвует в общественной жизни государства.

В остальном же Шарлотте предоставлена полная свобода, которой она с удовольствием пользуется. В светских кругах Казираги известна как журналистка, модель, спортсменка и философ.

Шарлотта Казираги

После окончания философского факультета в университете Сорбонна Шарлотта стажировалась в парижском издательстве Robert Laffont и в лондонском журнале Sunday Magazine. В 2009 году Казираги стала редактором в Above Magazine, но недолго проработала в издании, переключившись на работу над собственным проектом — журналом об экологической моде под названием Ever Manifesto.Казираги также успела попробовать себя в моделинге. Шарлотта появлялась на страницах французского и итальянского глянца и сотрудничала с брендом Montblanc. Внучка Грейс Келли также является амбассадором Gucci и представляет многие продукты марки — от косметики и ароматов до аксессуаров.

И это еще не все увлечения Казираги — с детских лет она занимается конным спортом и достигла в этом деле больших успехов. На счету Шарлотты множество побед в юношеских соревнованиях и она до сих пор не бросает любимый вид спорта.

Основной же доход Шарлотте Казираги приносит интеллектуальная работа. Племянница князя Монако Альбера II является председателем проекта «Философские встречи Монако». Шарлотта ежегодно проводит это мероприятие, на котором собирает лучшие умы Европы.Я, конечно же, не просыпаюсь с утра с мыслями о Ницше, не смотрю часами на небо и не убеждаю себя в том, что я постоянно нахожусь в контакте с вечной силой. Я не так понимаю философию. Она занимает меня и оживляет. Я живу с этим желанием — понять. Это часть меня, — увлеченно рассказывает о своей работе Шарлотта журналистам.

Шарлотта Казираги также продолжает писать, причем не только статьи для изданий, но и книги на философские темы. Так, одной из последних работ Казираги стала книга под названием Archipel des Passions, написанная в соавторстве со своим учителем философии Робертом Магджори.

Принцесса Норвегии Марта Луиза, 48 лет, писательницаДочь норвежского короля Харальда V Марта Луиза отказалась от титула старшего члена королевской семьи после того, как вышла замуж за писателя Ари Бена. По примеру супруга принцесса увлеклась литературой и в 2002 году вместе с Ари выпустила книгу, в которой рассказала об их жизни до брака. Через несколько лет Марта Луиза написала сказку для детей о молодом принце, прообразом которого стал ее дедушка король Улаф V, а также начитала аудиоверсию для нее. В 2009 и 2012 годах Марта Луиза в соавторстве с Элизабет Норденг издала две книги об ангелах. Произведение принцессы Норвегии «Духовный пароль» даже было переведено на русский язык, и она лично презентовала его во время своего визита в Москву.

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Принцесса Марта-ЛуизаВ 2017 году Марта Луиза развелась с Ари Беном (их развод стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии), после чего открыла в себе… паранормальные способности и даже создала центр по обучению альтернативной медицине — в нем дочь норвежского короля рассказывает людям, как правильно общаться со своими ангелами.

Благодаря своему увлечению парапсихологией Марта Луиза встретила на своем пути нового избранника, известного голливудского шамана и целителя, а также духовного наставника Гвинет Пэлтроу и других звезд Шамана Дурека.

Принцесса Марта-Луиза и Шаман Дурек

Теперь влюбленные вместе проводят спиритические сеансы, занимаются целительством и другими нетрадиционными практиками. Недавно Марта Луиза и Шаман Дурек представили свой новый совместный проект — тур «Активация божественности», который обещает помочь любому желающему научиться жить без страха и познать свое истинное предназначение.

Титульный король Руанды Эммануэль Бушайия, 59 лет, начальник фирмы охраныЭммануэль Бушайия был назначен титульным королем Руанды в 2017 году после смерти своего дяди Кигели V, у которого не было детей. Даже после избрания на престол Эммануэль, получивший имя Юхи VI, продолжает жить в Манчестере, где провел большую часть свою жизни.Внезапно свалившиеся на плечи королевские обязанности Бушайия совмещает со своей основной работой — он уже много лет является директором собственной охранной фирмы. Известно, что у Эммануэля также имеется трудовой опыт на заводе Pepsi Cola в Уганде.

Эммануэль Бушайия

Король Нидерландов Виллем-Александр, 52 года, пилот коммерческой авиацииВиллем-Александр занял трон в 2013 году, после того как его мать королева Беатрикс добровольно отреклась от престола, который занимала на протяжении 33 лет. До того как взять власть в свои руки, Виллем-Александр служил в Королевских сухопутных войсках, Королевском военно-морском флоте и Королевских ВВС. После окончания военной карьеры у Виллема-Александра осталась страсть к небу, и он устроился на работу в нидерландскую авиакомпанию KLM. Даже вступив на престол, он продолжал пилотировать коммерческие рейсы авиакомпании. Обычно король Нидерландов выступал приглашенным пилотом, летал где-то дважды в месяц и брал неполный рабочий день, причем никогда не раскрывал свою личность пассажирам на борту. Не так давно король Нидерландов все же завершил свою карьеру пилота в авиакомпании KLM, которой отдал 21 год своей жизни.

Король Нидерландов Виллем-Александр

Принц Османской империи Наз Османоглу, 34 года, стендап-комик

Нам Османоглу является наследным принцем старейшей династии Османов. Молодой человек сохраняет за собой титул, но при этом не обременен никакими королевскими обязанностями. По этой причине Наз полностью отдается любимому делу — он стендап-комик.

Османоглу, который родился, вырос и продолжает жить в Великобритании, обожает шутить над своим королевским происхождением и язвительно любит называть себя «Османом без империи». Наз часто выбирает для своих выступлений актуальные темы — например, у него есть монолог, посвященный свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Наз Османоглу

Принц Бельгийский Амедео, 34 года, финансистПлемянник бельгийского короля Филиппа, Амедео, является шестым по счету в очереди на престол. Свои королевские обязанности, связанные с титулом, он успешно совмещает с постоянной работой.

Принц Амедео с супругой Элизабеттой Росбох фон ВолькенштейнПосле получения степени в Лондонской школе экономики и политических наук по направлению «менеджмент» принц Амадео устроился на работу в нью-йоркскую компанию Deloitte, оказывающую услуги в области консалтинга и аудита. Позже наследник бельгийского престола получил степень магистра по деловому администрированию в бизнес-школе Колумбийского университета. Он устроился на работу в частный швейцарский банк Gutzwiller, где по настоящее время работает финансистом.

Принц Нидерландов Константин, 50 лет, министр иностранных дел

Младший сын бывшей королевы Нидерландов Беатрикс и принца Клауса, Константин, получил образование в Лейденском университете, где изучал гражданское право, и первое время работал адвокатом.

Далее принц Константин продолжил обучение в Европейском университете и получил степень по бизнес-администрированию. На данный момент наследник престола работает в компании RAND Corporation Group и в Министерстве иностранных дел Нидерландов в Гааге.

Принц Константин