Божена Рынска впервые стала матерью

45-летняя светская обозревательница и блогер Божена Рынска объявила о рождении дочери Евгении. Об этом она рассказала в интервью журналу HELLO!. Дочь Божены, которую она назвала Женей, появилась на свет 5 марта — ее родила суррогатная мать. По словам Божены, отцом является ее покойный муж Игорь Малашенко, покончивший жизнь самоубийством год назад.

Я мечтала о маленькой копии Игоря — так и произошло: Игоревна так похожа на него! Такая же аккуратно-носатенькая. И взгляд у нее как у отца,

— рассказала она изданию.

В конце лета прошлого года, через шесть месяцев после смерти Малашенко, Рынска рассказала на своей странице в Facebook, что у нее будет ребенок от него.

У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

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— написала она.

Божена Рынска

В интервью телеканалу «Дождь» вдова Малашенко сообщила, что до его самоубийства в течение нескольких лет они с Игорем пытались стать родителями, но рожать ребенка сама она не собиралась.

Мы вообще этим занимались с 2015 года, и нам с самого начала очень не везло с клиниками… У меня есть проблемы, у меня есть тромбофилия, и Игорь очень просил меня не носить самой, потому что он боялся, это могло привести к большим проблемам ребенка. И Игорь сказал, и подруга его сказала ему, что не надо, что я носила сама в 44, это очень тяжело, а мне тогда было 42, и давайте все-таки суррогатную мать. И мы нашли суррогатную мать,— рассказала Рынска в интервью Анне Монгайт для «Дождя».

Божена Рынска и Игорь Малашенко

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Политолог, тележурналист и создатель НТВ Игорь Малашенко женился на Божене Рынка в 2018 году после семи лет романа. А через год его не стало: на 65-м году жизни, согласно данным Верховного суда Андалусии, Игорь Малашенко покончил с собой в саду собственного дома в Испании. В СМИ появилась информация о том, что он страдал тяжелой клинической депрессией.

Брак с Боженой Рынска — второй для Игоря Малашенко. В год женитьбы на ней он развелся с первой женой Еленой, в браке с которым родилось трое детей. До своего последнего дня Малашенко судился с ней из-за раздела имущества. В интервью «Дождю» Божена говорила, что продолжит судиться с Еленой Малашенко, живущей в США, и, теперь уже, добиваться наследства для новорожденной дочери.

Это очень страшное будущее, потому что у нас же суды, Игорь же не оставил этому ребенку наследство, и не оставил наследство мне. Поэтому мои права, как жены, оказались ущемлены, и мы увязли, я увязаю в бесконечном судебном процессе, где против меня играет противник с деньгами, противник неимоверной подлости и неимоверной жестокости, и переиграть абсолютно жестокосердную нарциссиху-терминатора… Вот последние слова Игоря, когда он получил повестку в суд, были такие: «Лена, я всегда знал, что ты мразь». Переиграть мразь, я вот могу сказать, что у меня вот, например, сейчас сил нет. У меня надежда только на то, что у меня абсолютно озверевшие адвокаты от всей этой истории, которые были как бы почитателями Игоря и восприняли это очень personal. Единственное, на что я надеюсь, что они не сдадутся, потому что у меня на это сил нет,— сказала Рынска.

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