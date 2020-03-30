СМИ: В Турции от работы над коронавирусом отстранён «самый осведомлённый»

Мустафа Улашли, который провёл более десяти лет, исследуя коронавирусы, был среди тысяч учёных, отстранённых от работы после неудавшегося государственного переворота в 2016 году. Улашли обвинили в связях с запрещённым в стране движением Фетхуллаха Гюлена, которое правительство обвиняет в путче. В 2002 году он окончил университет, связанный с гюленистами.

Дело против него было прекращено в 2017 году. Тем не менее Улашли до сих пор остаётся без работы и говорит, что правительство проигнорировало его просьбу помочь бороться со вспышкой болезни в Турции, несмотря на то, что число случаев заболевания и число погибших от вируса неуклонно растёт.

Улашли описал себя как «вероятно» самого осведомлённого человека по коронавирусу в Турции, но теперь он может поделиться своим экспертным мнением только через социальные сети.

«У меня есть докторская степень в этой области, и я готов внести любой вклад. Я не хочу делать никаких политических выводов. Самое неотложное дело — это пандемия. Важно то, что мы должны действовать, и я просто хочу внести свой вклад», — указал он.

Улашли начал исследовать коронавирусы в 2007 году, когда он начал свою докторскую диссертацию по молекулярному поведению группы вирусов в Утрехтском университете в Нидерландах. Ранее он учился в Принстонском университете в США.

Улашли вернулся в Турцию после завершения своих исследований в Утрехте в 2011 году и занял должность медицинского генетика в Университете Газиантепа. «У меня была возможность остаться в Нидерландах или Америке, чтобы подать заявление на гражданство, но я вернулся, чтобы помочь своей стране», — сказал он.

Издание указывает, что оппозиционный депутат Эмер Фарук Гергерлиоглу призвал министра здравоохранения Фахреттина Коджу восстановить Улашли и 15 тыс. других медицинских работников, уволенных в соответствии с аналогичными декретами, которые могли бы помочь в исследовании и лечении коронавируса.

«Я напомнил ему, что непродуктивная ситуация доктора Мустафы Улашли — это одна из тысяч медицинских работников, которые месяцами ждали, чтобы предложить необходимую услугу», — сказал Гергерлиоглу в интервью The National.