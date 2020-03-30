Премьер Украины предложил урезать зарплаты чиновников на время борьбы с коронавирусом

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Денис Шмыгаль
Пресс-служба Кабмина Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил урезать оклады для чиновников, которые получают более $1 680, передает РИА «Новости».
Премьер предлагает сократить их зарплату в два раза.
Исключением должны стать только те, кто задействован в борьбе с коронавирусной инфекцией или занимается вопросами нацбезопасности и обороны.
По последним данным, число заболевших коронавирусом на Украине составляет 418 человек, из них девять человек скончались.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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