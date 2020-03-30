Военные КНДР испытали сверхтяжелую многозарядную пусковую установку

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Военные КНДР испытали сверхтяжелую многозарядную пусковую установку
Военные КНДР испытали сверхтяжелую многозарядную пусковую установку

Сверхзвуковая ракета BrahMos

Indian Air Force

Военные КНДР в воскресенье, 29 марта, успешно испытали стрельбу из сверхтяжелой многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает государственное северокорейское информагентство ЦТАК.

Как стало известно, целью испытания являлась проверка тактико-технических характеристик пусковой установки.

Отмечается, что ею вооружат подразделение корейской народной армии.

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