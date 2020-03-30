Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Назначить Липова Андрея Юрьевича руководителем федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — говорится в тексте документа.

До этого Липов был начальником управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Ранее Мишустин освободил от должности главы Роскомнадзора Александра Жарова, которую он занимал с 2012 года. До этого он был заместителем министра связи и массовых коммуникаций (2008−2012), пресс-секретарем председателя правительства (2004−2006) и пресс-секретарем минздрава (1999−2004).

24 марта экс-глава Роскомнадзора был назначен генеральным директором холдинга «Газпром-медиа».