Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день из-за коронавируса

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Фото: @nashsteviej

Супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание The Mirror.

Предприниматель Стивен Нэш (Steven Nash) рассказал, что его бабушка и дедушка скончались в тот день, когда в США произошел скачок смертности из-за коронавируса.

«Я потерял бабушку и дедушку за 24 часа из-за коронавируса. Обнимите своих любимых покрепче», — написал Нэш в Twitter. Он опубликовал фотографию покойных и написал, что у них остались шесть детей и 18 внуков.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Нью-Джерси и трое ее детей умерли от коронавируса в течение одной недели. Еще 19 членов семьи находятся в изоляции, двое из них попали в реанимацию, состояние еще одного оценивается как стабильное.