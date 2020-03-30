Российским правительством утвержден перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

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Захарова посмеялась над слухами об обеспечивающих «карантин» в РФ львах и тиграх
close Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на обсуждаемую иностранцами в соцсетях тему, что в России по улицам будут...