Share Tweet Share Share Email Comments

Сегодня, 30 марта 2020, также празднуют День защиты Земли, День спичечного кораблестроения и другие события.

Какой сегодня праздник: 30 марта 2020 года отмечается церковный праздник Алексей Теплый

Алексей Теплый в 2020 году отмечается 30 марта. Это народно-христианский праздник. Православная Церковь в этот день почитает память святого Алексия, человека Божия. В народе его прозвали "Теплым" за то, что 30 марта обычно стоит теплая погода.

Алексий родился в Риме в знатной семье в конце IV века. Однажды в храме ему привиделось, как хоронят его мать. Он пожелал вымолить у Бога ее жизнь. Алексий отрекся от дома ивжнтхх и будущей счастливой жизни. В вечер своей свадьбы он покинул отчий дом. Оставил родителей и молодую жену в неведении о своих планах. 17 лет он провел в городе Эдессе при храме Пресвятой Богородицы, где еженощно молился и ежедневно просил милостыню.

После того как люди поняли, что Алексий – человек Божий, стали почитать его. Вскоре преподобный тайно покинул город. Он вернулся в отчий дом. Но не открылся родным, а прикинулся нищим. Отец, человек с доброй душой, поселил его в сарае и приказал кормить с хозяйского стола. Но Алексий принимал лишь воду и хлеб. Каждую ночь он молился. Так прошло еще 17 лет. Когда Алексий почувствовал скорую смерть, написал о своей жизни.

Стоит теплая погода – примета хорошего урожая.

Много талой воды – к урожайному году и достатку сена.

На Алексея пчелы впервые вылетают – к хорошему сбору меда.

В этот день березовые почки обретают целебную силу.

Если праздник выпал на понедельник, то в дальний путь нельзя собираться – можно неудачу накликать.

День защиты Земли

День защиты Земли отмечается ежегодно 30 марта.

Вырубка лесов, загрязнение воздуха выбросами производств и автомобилей, водных ресурсов – промышленными отходами и сливами канализационных стоков, уничтожение многих видов животных, рыб, птиц, радиационные загрязнения – все это убивает нашу планету. Повсеместная добыча полезных ископаемых превращает землю в бесплодную пустыню. Добыча и транспортировка нефти сильно вредит окружающей среде. Особенно опасны разливы нефти на поверхности. Глобальное потепление, лесные пожары, озоновые дыры… Всех угроз, которые появились, не счесть.

День спичечного кораблестроения

День спичечного кораблестроения отмечается ежегодно 30 марта.

Издавна люди увлекаются построением маленьких уменьшенных копий зданий, сооружений, кораблей. Миниатюрные модели судов находили при раскопках, возраст которых составлял 6000 лет. Это очень тонкая работа. Передать все детали и строение копии, правильные пропорции и масштаб – целое искусство.

Кто празднует именины 30 марта 2020?

Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

Что произошло 30 марта 2020 в России и мире?

1796 – Карл Гаусс догадался, как построить правильный 17-угольник.

1840 – открыта Земля Вилкса.

1867 – подписан договор между Россией и США о продаже Аляски.

1896 – мир впервые услышал о психоанализе.

1970 – на экраны страны вышел фильм Владимира Мотыля – Белое солнце пустыни.

Дни рождения знаменитых людей 30 марта