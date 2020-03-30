«Срывы — это часть выздоровления»: Дана Борисова отказалась от помощи нарколога

Телеведущую обвинили в наркозависимости.

Телеведущую Дану Борисову часто приглашают на ток-шоу в качестве эксперта по вопросам наркозависимости. Три года назад 43-летняя телезвезда прошла курс лечения и теперь делится советами, как вернуться к нормальной жизни без наркотиков. Но, похоже, у Борисовой все не так радужно. Поклонники заподозрили, что она снова наступила на те же грабли. Причина тому — странное поведение Борисовой в Инстаграм-историях. По словам подписчиков, телеведущая говорила с большим трудом.

«Срывы — это часть выздоровления, нормальная рабочая часть. Это минимальный срыв», — ответила на вопрос журналистов Борисова.

Телеведущая не стала делиться с прессой, употребляет ли она снова запрещенные вещества. Ранее за ее состоянием следил психиатр, а так же нарколог. В этот раз Борисова отказалась от их помощи, обидевшись на последнего за то, что он не поздравил телеведущую с 8 марта.

Дана Борисова продолжает ходить на съемки в телешоу и недавно побывала в качестве гостя в «Прямом эфире» у Андрея Малахова.

Напомним, что несколько дней назад блондинка высказывалась о неадекватном поведении рэпера Джигана в Майами. Борисова считает, что в семье артиста давно были проблемы, а Джигану нужно срочное медикаментозное лечение, которого не было в рехабе.