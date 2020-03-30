СМИ: КНДР испытала сверхтяжелую многозарядную пусковую установку

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. КНДР сообщила о проведении испытаний сверхтяжелой многозарядной пусковой установки, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.

Испытания были проведены с целью проверки стратегических и технических характеристик установки. Отмечается, что они прошли успешно.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря, они пролетели 230 километров. Отмечается, что пуск был произведен в 6.10 по местному времени (0.10 мск) из района Вонсан.