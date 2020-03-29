Reuters: Власти Турции задержали 410 пользователей соцсетей за «провокационные» сообщения о коронавирусе

Кроме этого, министр внутренних дел Сулейман Сойлу похвалил турецких граждан за соблюдение мер по самоизоляции, призванных сдержать распространение болезни, и сказал, что это означает, что более строгие меры контроля, такие как комендантский час, могут и не понадобиться.

Агентство напоминает, что власти Турции закрыли школы, кафе и бары, запретили общественные молитвы, отложили спортивные матчи и приостановили полёты.

Сойлу в свою очередь отметил, что с тех пор, как были введены ограничения, количество пассажиров в междугородних автобусах сократилось на 83%, а интенсивность движения в 15 крупных городах снизилась на 65%.

Министр также сказал, что почти 2 тыс. учётных записей в социальных сетях публиковали провокационные сообщения о вспышке, что привело к задержанию 410 человек, «пытающихся спровоцировать волнения». Большинство сообщений, по его словам, были связаны с группами боевиков, добавил министр, не раскрывая подробностей о личностях подозреваемых.

Он указал, что причинами некоторых арестов являются посты, в которых молодые люди издевались над пожилыми людьми, призывая их выйти на улицу во время самоизоляции. Такие сообщения вызвали всеобщее негодования пользователей по всей Турции.