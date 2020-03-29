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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/449/11744449/RIAN_2616550.HR-pic905-895x505-88374.jpg" alt="Путин распорядился выплатить деньги ветеранам в апреле" /></p> <p>

Президент России Владимир Путин поручил произвести выплаты, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в апреле. Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с распоряжением главы государства, Министерство труда и Пенсионный фонд России (ПФР) должны в апреле 2020 года произвести единовременную выплату отдельным категориям россиян в связи с 75-летием Победы.

Ранее президент анонсировал выплату пособий ветеранам и труженикам тыла в апреле в ходе своего обращения к нации на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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