«Вас оболванивали много лет»: Захарова рассказала о просьбе богатых россиян вернуть детей в РФ

Запад много лет назад «оболванил» граждан России, которые уехали вести бизнес за рубеж, а теперь стремятся вернуться на родину. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она рассказала о звонке неких обеспеченных, «очень богатых» россиян, ребенок которых живет в Лондоне. Они сообщили, что хотят вернуть сына в Россию, поскольку в Англии им «обнулили медицинские страховки» и не существует «никаких обязательств».

Фото «БИЗНЕС Online»

«Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х. Так еще во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами „ничего личного, просто бизнес“», — написала Захарова.

«Теперь очередь в мировых аэропортах и крики: „Мы — граждане России“. Разве? „Мы по закону граждане“, сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они», — добавила дипломат, призвав бизнесменов начать с уважения к своей стране и ее народу.