И в Москве началось: барабанщик устроил выступление на балконе по примеру Италии

Шоу устроил житель Нижней Красносельской улицы.

В Москве многие (хотя и не все) начали режим самоизоляции из-за коронавируса и скучают. Не исключено, что впереди сценарий Италии, где все жестко сидят по домам и развлекают себя как могут, например, поют с балконов, устраивают дискотеки и т.д.

Опыт итальянцев перенял столичный барабанщик, который живет на Нижней Красносельской улице. Он вынес на балкон ударную установку и устроил на балкон зрелищный номер.

Такие форму досуга москвичам пригодятся, ведь с 20 марта в столице и Подмосковье вводится режим обязательной самоизоляции. Что это такое – читайте по ссылке.

А с 28 марта в Москве были закрыты рестораны, магазины, парки. Тем не менее, в первый день повышенных мер изоляции многие москвичи поспешили на природу жарить шашлыки.

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