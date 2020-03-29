Источник: Россия обеспокоена «военно-биологической деятельностью» США

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российская сторона с озабоченностью наблюдает за военно-биологической деятельностью США вблизи границ России и хотела бы, чтобы они разъяснили предназначение своих лабораторий в соседних с РФ и КНР странах, вместо того, чтобы «устраивать пропагандистские игры вокруг коронавируса», сообщил журналистам источник в МИД РФ.

Официальные представители США в последние дни повторяют, что коронавирус COVID-19 имеет китайское происхождение, обвиняя Китай в непринятии своевременных мер, чтобы предотвратить перерастание внутренней эпидемии в глобальную пандемию. В Пекине отвечают, что вирус в КНР могли завезти американские военнослужащие, которые в ноябре прошлого года, то есть накануне инфекционной вспышки, приезжали в Ухань на «Всемирные военные игры».

«Чтобы однозначно ответить на вопрос об источнике, о том, где появился первый заболевший, требуется провести большую научную работу. Особенно если вирус возник в природной среде, в результате естественных мутаций», — сказал он.

«Это, наверное, возможно не в одном месте, так что вряд ли уместно винить какую-то страну», — сказал источник в МИД.

Первое место в Европе по распространению коронавируса — у Италии. «В центре Рима совсем пусто. Карантин ввели 10 марта, но уже двумя днями ранее Колизей и все музеи под открытым небом, включая Форум, закрылись», — рассказала местная жительница Милена Бахвалова.

Карантинные меры в столице усиливали постепенно. Сначала власти запретили выезжать за пределы города, и многие римляне посчитали, что внутри передвигаться можно. В это же время прекратили работу бассейны, спортклубы. Прогулки на открытом воздухе рекомендовались при условии соблюдения дистанции в один метр. Горожане отправились в парки. Но уже через день закрыли доступ и туда — на аллеях собиралось слишком много людей.

Сейчас все должны сидеть по домам. Разрешается выходить только в ближайший супермаркет или аптеку.

Он добавил, что «тем более что в глобализованном мире, когда большинство государств тесно связаны транспортными коммуникациями, перенос инфекции из одной точки планеты в другую – дело нескольких часов». «Так что обвинительный тон комментариев в адрес Китая, звучащих сейчас из Вашингтона, вызывает откровенное недоумение», — заметил он.

По его словам, «достаточно вспомнить, что именно США долгие десятилетия были главной движущей силой глобализации, старались использовать ее в своих геополитических и экономических интересах». «Теперь, наверное, можно пенять только на самих себя, что не подумали о побочном негативном эффекте», — заметил собеседник.

«Что касается «американского следа» в возникновении COVID-19, то мы такими сведениями на сегодня не располагаем», — сообщил источник в МИД.

«Однако давно с озабоченностью наблюдаем за военно-биологической деятельностью США, осуществляемой в непосредственной близости от наших границ. В соседних с нами странах Закавказья и Центральной Азии, а последние граничат и с Китаем, расположены биолаборатории, созданные на деньги Вашингтона и с участием командированных оттуда специалистов», — добавил он.

Источник заметил, что, «чем они там занимаются в закрытых блоках, похоже, не знают даже местные власти». «Однако хорошо известно и даже не скрывается американцами, что разработки имеют отношение к Пентагону, поскольку их финансирование осуществляется именно из его бюджета», — пояснил источник.

«Иначе говоря, вопросы к США действительно есть. Было бы неплохо, чтобы они разъяснили предназначение своих лабораторий, натыканных под боком России и Китая, вместо того, чтобы устраивать пропагандистские игры вокруг коронавируса», — сказал он.

По словам источника, «сейчас главное – быстрее с ним справиться, причем сделать это можно только общими усилиями всего человечества».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.