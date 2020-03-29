Доктор Комаровский рассказал о последствиях коронавируса

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в интервью о серьезных изменениях в обществе после эпидемии коронавируса. Соответствующее видео он разместил на своем ютуб-канале.

Медик считает, что эпидемия изменит отношение людей к вирусам. По его словам, вакцинация и гигиена «расслабили» общество и сделали так, что инфекционные заболевания перестали бить главной проблемой для человечества.

«Сколько у нас борцов с прививками! Которые сейчас в норы позабивались и мечтают, чтобы скорее появилась вакцина от коронавируса», — отметил врач.

Комаровский добавил, что пока неясно будущее COVID-19. По его словам, к концу года станет понятно, насколько вырабатывается иммунитет у тех, кто этим вирусом переболеет, и насколько меняется сама инфекция.

«Если вирус изменяется мало, то будет очень перспективна вакцинация. Если антитела держатся много лет, как, например, после кори, то тогда вакцинация вообще не будет нужна и мы закроем эту тему», — пояснил специалист.

Педиатр уверен, что люди изменят отношение к инфекционным больницам, а власти создадут запасы защитных средств на случай подобных эпидемий.

«Врачи будут учиться и тренироваться хотя бы пользоваться средствами защиты», — добавил Комаровский.

По его словам, отсутствие таких навыков может быть причиной некоторых летальных исходов у больных COVID-19.

«Обычно в инфекционных больницах два-три аппарата ИВЛ, не больше. А сейчас будет понятно, что нужен их запас», — пояснил специалист.

По мнению телеведущего, значительные изменения ждут экономику. Кроме того, из-за приема антибиотиков, многим людям они перестанут помогать, а применение дезинфицирующих средств станет причиной аллергии у большой части населения.

Эпидемия нового коронавируса

Пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 570 тысяч человек, свыше 26 тысяч умерли. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели более 678 тысяч человек, 31 700 скончались, 145 тысяч вылечились.

Общее число больных коронавирусом в России достигло 1534 (1014 из них — в Москве), 64 выздоровели. Во всех российских регионах действует режим повышенной готовности, неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Власти призывают население оставаться дома или провести выходные на даче.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.