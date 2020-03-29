«Издевается над планетой». Жириновский поспорил с Лукашенко о COVID

МОСКВА, 29 марта/ Радио Sputnik. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский вступил в заочную полемику с белорусским президентом Александром Лукашенко по поводу активности, проводимой в республике в условиях пандемии COVID-19.

Свои замечания депутат опубликовал на странице в Twitter.

«Лукашенко издевается над всей планетой. Мир на карантине, а в Белоруссии проводятся массовые мероприятия: люди гуляют, собираются на стадионах, президент играет в хоккей…», – написал, среди прочего, Владимир Жириновский.

На сегодняшний день на фоне пандемии коронавируса приостановлено проведение всех европейских чемпионатов, кроме национального первенства Белоруссии.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Александр Лукашенко ответил на вопрос о влиянии угрозы коронавируса на свой график следующей фразой: «лучше умереть стоя, чем жить на коленях».