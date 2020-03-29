Fake Taxi житель Горно-Алтайска перепутал угонщика своего автомобиля таксистом

Мужчина обратился в полицию Горно-Алтайска с заявлением об угоне автомобиля, который накануне похитил 33-летний горожанин. Во время угона потерпевший спал в заднем сидении и принял похитителя за водителя такси, который ему в этом подыграл и довез до дома. Теперь фейковому таксисту грозит уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что ночью 33-летний житель Горно-Алтайска возвращался домой от знакомых. На одной из улиц он увидел припаркованную Toyota Carina с заведенным двигателем. На водительском сидении никого не было, поэтому решил угнать автомобиль, сел за руль и уехал. Обернувшись, он увидел на заднем сидении спящего мужчину – владельца иномарки. Этим вечером он употреблял алкоголь и уснул в салоне. Когда хозяин проснулся, то подумал, что находится в такси. Угонщик решил следовать той же «легенде» и примерил на себя роль извозчика. Он попросил пассажира назвать конечный адрес и отвез его домой, после чего уехал. На угнанной машине он прокатался еще половину дня.

Утром владелец авто заметил пропажу и обратился в полицию. Стражи порядка установили причастного к преступлению и задержали его, когда он еще ездил на похищенной иномарке. Когда его доставили в отделение, он поведал историю абсурдную историю угона, по факту которой возбуждено уголовное дело.