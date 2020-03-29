Плавучий госпиталь ВМС США USNS Comfort прибывает в Нью-Йорк

Плавучий госпиталь ВМС США прибывает в гавань Нью-Йорка на борьбу с коронавирусом. Благодаря госпитальному судну USNS Comfort у города появится дополнительно 1000 больничных койкомест для зараженных COVID-19. Это даст возможность высвободить места в больницах и уменьшить нагрузку на местных врачей.

На 29 марта в США подтверждены 125 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них в штате Нью-Йорк – более 50 тысяч. Погибли более 2 тысяч человек, из них 834 – в Нью-Йорке. Ситуация в штате с каждым днем ухудшается. Однако карантин все еще не введен.

В ближайшие недели спрос на больничные койки превысит пропускную способность на десятки тысяч, поскольку вспышка эпидемии достигнет ожидаемого пика лишь к концу апреля.

Госпитальный корабль USNS Comfort – один из двух принадлежащих Соединенным Штатам. Он приписан к Балтиморскому порту, а его брат-близнец – USNS Mercy – к порту Сан-Диего (Калифорния). Оба они перестроены из бывших танкеров. Госпитальным кораблем USNS Comfort стал в 1987 году. Обычно свои миссии они выполняют по очереди. Но в нынешних условиях будут задействованы оба судна — USNS Mercy отправится на помощь врачам в один из портов Западного побережья США. USNS оснащены новейшей медицинской техникой, собственными лабораториями, операционными залами, томографами. На каждом из них по 80 коек интенсивной терапии, есть банки крови и оборудование для производства питьевой воды.

«Это – экстраординарный шаг, безусловно. Это – буквально плавучий госпиталь, и он увеличит количество койкомест», – заявил журналистами губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Но следует учитывать, что госпитальные суда USNS, изначально предназначенные для работы с разнообразными травмами, в контексте борьбы с новым вирусом могут выполнять только вспомогательные функции. Не исключено, что в итоге они также превратятся в финальное место пребывания для тяжелых пациентов.