Лучшие игры для PS4

PS4-является игровой приставкой, которой пользуется большая часть населения. Многие пользователи задумываются о выборе игр. Подобрать игры для PS4 Посмотреть здесь. В нашей статье, мы расскажем вам о том, на какие игры обязательно следует обратить своё внимание. Итак, первое место в нашем списке занимает battlefield 1. Это военная игра, в которой события разворачиваются в начале Первой Мировой войны. Она заняла первое место потому, что здесь достаточно реалистичная графика, улучшенный мультиплеер. Второе место занимает bloodborne the old hunters. Это является дополнением к предыдущей версии, но здесь необходимо охотиться на чудовищ. Главная цель-найти, а затем уничтожить врага. Классическая игра, которая имеет оригинальную подачу. Огромным преимуществом является то, что покупать отдельно вам её не нужно, потому, что она идёт в комплекте. Вместе с дополнением вы получите три локации, благодаря которым раскрывается основная сюжетная линия. Появляется большой выбор экипировки. При этом у охотников появляется большой выбор разного оружия. Далее, обязательно обратите внимание на dark souls III. Именно она способна затянуть на длительное время. Сюжет притом достаточно закрученный, имеется оригинальная графика. Благодаря масштабным подземельям, можно достаточно интересно играть. В них находится много тайников, а также спрятанной тропы. Здесь прийдется вам постоянно сражаться. Данная версия не позволит вам расслабиться. Для того, чтобы оценить ее по достоинству, обязательно поиграйте в предыдущие версии. Затем Diablo III Ultimate Evil Edition включает с себя крытую графику и геймплей. В ней улучшено управление, посте проведённой доработки. Dishonored 2 предоставит вам выбор за кого вы будете сражаться. В сюжете рассказывается о империи, спустя пятнадцать лет. В ней помимо метлы и ножа можно изготавливать копья, играть за обоих персонажей, здесь учитывается пол, внешний вид, а также навыки, которыми обладает герой. В основном здесь представлены классические игры. Теперь вы знаете на какие игры вам следует обратить внимание, чтобы хорошо провести свой досуг. Спасибо за внимание!