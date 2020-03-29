Moody’s: Экономика Турции пострадает от коронавируса сильнее всех стран с формирующимся рынком

По мнению Moody’s, беспрецедентный шок для мировой экономики, вызванный пандемией, вероятно, нанесёт большой ущерб секторам туризма Турции в течение лета.

В своём глобальном макропрогнозе 2020-21 Moody’s заявило, что пересмотрело свои прогнозы роста на 2020 год в сторону понижения для всех экономик G-20, за исключением Саудовской Аравии, где решение об увеличении добычи нефти до 12 млн баррелей в день до июня будет поддерживать рост ВВП в 2020 году.

«В других странах, с формирующимся рынком, резкое сокращение ВВП во втором квартале неизбежно, что отражает как внутренние ограничения, так и резкое падение внешнего спроса. Мы ожидаем, что экономика Турции (B1- — ред.) пострадает сильнее всего, а совокупное сокращение ВВП во втором и третьем кварталах составит около 7,0%», — цитирует отчёт Cumhuriyet.

Moody’s отметило, что ожидает, что реальный ВВП стран G-20 сократится на 0,5%, а затем увеличится до 3,2% в 2021 году. В ноябре прошлого года, до появления коронавируса, Агентство также ожидало, что экономика стран Большой двадцатки вырастет на 2,6% в 2020 году.

«Экономики стран Большой двадцатки испытают беспрецедентный шок в первой половине этого года и сократятся в 2020 году в целом, прежде чем наберут силу в 2021 году», — указали в агентстве.

Moody’s также заявило, что деловая активность, скорее всего, резко упадёт в странах с развитой экономикой в первой половине 2020 года, прогнозируя совокупное сокращение в течение первого и второго кварталов 2020 года на 5,4% — в Германии, 4,5% — в Италии, 4,3% — в США, 3,9% — в Великобритании и 3,5% — во Франции.

«Хотя поддерживающие меры фискальной и денежно-кредитной политики, скорее всего, будут способствовать восстановлению с превышением тренда роста в последующих кварталах и в 2021 году, потери производства во втором квартале вряд ли будут восстановлены», — отметили в Moody’s.

Что касается Китая, то агентство добавило, что прогнозирует рост реального ВВП страны на 3,3% в 2020 году, а затем рост на 6% в 2021 году.