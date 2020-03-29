Умер знаменитый писатель-фронтовик, автор повести «Батальоны просят огня»

Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Бондарев два месяца не дожил до юбилея Победы.

В Москве 29 марта скончался советский писатель Юрий Бондарев. О смерти 96-летнего литератора сообщило издание «Московский комсомолец» со ссылкой на близкий к его семье источник. Бондарев умер у себя дома.

Информацию об этом подтвердила также супруга писателя. «Сейчас со мной вся семья, все здесь», – сказала она ТАСС. До дня юбилея Победы он не дожил чуть более чем две месяца.

Юрий Бондарев появился на свет в Орске в 1924 году. Совсем юным он участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал под Смоленском, форсировал Днепр, освобождал Киев, участвовал в боях в Польши и Чехословакии. Бондарев был награжден двумя медалями «За отвагу», был ранен.

После войны окончил Литературный институт имени Горького. Самыми популярными произведениями Бондарева стали повесть «Батальоны просят огня», романы «Тишина», «Двое» и «Горячий снег».

«Все, что мною написано о ней — это искупление долга перед теми, кто остался там. Я постарался осмыслить их судьбы», – говорил Бондарев. Многие его произведения были экранизированы. Писатель был удостоен Ленинской премии и двух Государственных премий СССР.

Бондарев занимал активную общественную позицию, отзывался на все крупные события в жизни страны. Так, в 1988 году писатель заявил, что перестройка это самолет, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка. О современном состоянии российского общества Бондарев был невысокого мнения, называя этот период «безвременьем, временем без больших идей, без нравственности и естественной доброты, без защитительной стыдливости и скромности.

«Наша свобода — это свобода плевка в своё прошлое, настоящее и будущее, в святое, неприкосновенное, чистое», – говорил он. При этом Бондарев не терял надежду и веру в будущее России.