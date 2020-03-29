Глава «Автомобильного союза» назвал минусы современных внедорожников

Президент российского общественного движения «Автомобильный союз» Сергей Канаев назвал главные недостатки современных внедорожников и кроссоверов. По мнению эксперта, в новых моделях к серьезным минусам можно отнести отсутствие полноценной рамы, а также засилье сложной и часто не особо нужной электроники. Об этом сообщает издание iReactor, журналисты которого пообщались с Канаевым.

По словам последнего, отказ от крепкой рамы в пользу лонжеронов в качестве силового элемента шасси является современным трендом, однако для серьезного бездорожья такая конструкция не очень подходит. Напомним, что в последнее время автопроизводители все чаще отказываются от полноценной рамы, причем даже на тех моделях, в которых еще недавно этот элемент казался ключевым.

Кроме того, наметившийся переход от механического принципа реализации полного привода и блокировок к электронному, добавляет внедорожникам новых потенциальных проблем. Электроника нередко начинает капризничать, особенно в жестких условиях настоящего бездорожья.