Китайская Hongqi готовит новый седан в стиле «Волги»

Китайский автоконцерн FAW работает над новым премиальным седаном Hongqi L4. Новинка, призванная составить конкуренцию немецким Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series, получит аутентичный ретро-дизайн с элементами 21-й «Волги».

Судя по изображениям прототипа модели, она станет «гражданской» версией флагманского седана Hongqi L5, на котором ездит глава КНР Си Цзиньпинь. Китайский лидер по-прежнему верен лимузинам, оформленным в стиле советских моделей, поэтому мода на ретродизайн сохраняется как у партийной элиты Поднебесной, так и у местных бизнесменов.

В салоне L4, скорее всего, последует примеру флагмана и тоже получит монументальную переднюю панель с большим вертикальным тачскрином медиасистемы, увенчанную обильным декором из натурального дерева и кожи.

Технические характеристики седана в стиле «Волги» пока держатся в секрете, но в китайских СМИ ему приписывают 4,0-литровую 400-сильную «турбовосьмерку», разработанную на базе одного из моторов Toyota.

Премьера Hongqi L4 ожидается до конца 2020 года.