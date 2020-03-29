Хуситы заявили, что нанесли удары по Эр-Рияду

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Йеменские мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что нанесли удары по целям в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и ряде других городов королевства, сообщает подконтрольный движению телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.

Ранее в ночь на воскресенье сообщалось, что армия Саудовской Аравии сбила две ракеты в небе над Эр-Риядом и одну над портовым городом Джизан близ границы с Йеменом. Ранее военный источник сообщил РИА Новости, что самолеты возглавляемой королевством коалиции нанесли серию ударов по позициям повстанцев-хуситов в Сане и в пограничных с Саудовской Аравией провинциях Саада и Джуф.

Представитель хуситов заявил, что в ответ на авиаудары коалиции в предыдущие дни их вооруженные силы «нанесли c помощью ракет и беспилотников ряд ударов по жизненно важным целям в столице саудовского врага Эр-Рияде и по ряду военных и экономических целей в Джизане, Наджране и Асире».

В пятницу появились сообщения о том, что признанное международным сообществом правительство Йемена и поддерживающая его арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией откликнулись на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о прекращении огня на фоне угрозы распространения коронавируса. Также инициативу ООН поддержали правящие на севере Йемена и контролирующие столицу Сану повстанцы из движения «Ансар Алла».

Генсек ООН в понедельник призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира на фоне всеобщей угрозы коронавируса.

В Йемене с 2015 года ведутся активные военные действия между сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади и хуситами, которые захватили власть в Сане. Хади с марта 2015 года поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В конце 2018 года они заключили перемирие, договорившись об отступлении с захваченных позиций, но с самого начала эти договоренности не соблюдаются.