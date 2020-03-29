Под Псковом скончался заразившийся коронавирусом пациент

МОСКВА, 29 марта/ Радио Sputnik. В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

«Главврач Алексей Васильев сообщил о скончавшемся несколько часов назад от коронавируса пациенте. Это первый в регионе случай смертельного исхода от этого заболевания. У пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких», – отмечается в сообщении.

В Псковской области провели свыше 1,2 тысячи исследований на новый тип инфекции. Зафиксированы шесть подтвержденных случаев COVID-19, включая один с летальным исходом. Кроме того, подозрение на заражение подозревают еще у четырех жителей области.

Утром в воскресенье радио Sputnik сообщило, что оперштаб подтвердил кончину еще 4 человек с диагнозом коронавирус за сутки.