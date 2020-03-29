В США от COVID-19 могут умереть до двухсот тысяч человек, считает врач

ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Один из членов группы Белого дома по борьбе с пандемией коронавируса, директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что в результате коронавируса в США могут умереть до двухсот тысяч человек.

«Глядя на то, что мы видим сейчас, я бы сказал, что от ста тысяч до двухсот тысяч случаев <…> смертельных случаев», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Медик добавил, что, по его мнению, заразятся вирусом «миллионы».

На сегодняшний день в США насчитывается почти 125 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19, более двух тысяч из них умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.