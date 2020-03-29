Если в Ухане отменят карантин, то в конце лета будет еще один пик пандемии

Специалисты предупредили правительство Китая о том, что они слишком торопятся с ослаблением карантина в Ухане и в самой провинции Хубэй. Он постепенно смягчается на протяжении последней недели. Ученые уверены в том, что это огромная ошибка. Если карантин будет продлен еще на месяц, то новый всплеск заболевания тогда возникнет примерно в октябре, что позволит уменьшить в несколько раз нагрузку на медиков, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Некоторое время назад ученые проводили исследования, во время которого были смоделированы самые разные варианты развития ситуации. Специалисты учитывали наименее специфические условия, чтобы получить как можно более правдоподобный результат. Ян Лю говорит о том, что смягчать карантин нужно очень медленно и осторожно, чтобы не возникли новые волны коронавируса.Точно такие же выводы сделали ученые из Великобритании. Они уверены в том, что сохранять меры изоляции нужно как минимум полгода, чтобы получить необходимый результат и только на время их можно смягчать, но потом в любом случае карантин должен быть ужесточен снова.Эксперты предупреждают правительство Китая о том, что еще рано отменять карантин, ведь если люди вернутся на работы, а ученики в школы, то в конце лета будет новая вспышка опасного заболевания.