Ученые не могут объяснить, почему от коронавируса чаще умирают мужчины

Мужчины умирают от коронавируса намного чаще чем женщины. В Испании этот показатель в 2 раза больше, а в Италии на мужчин пришелся 71% всех смертей от вируса. Возможно, причиной могут стать вредные привычки или же то, что иммунитет работает по-разному. Но все же ученые не могут дать точного ответа на этот вопрос, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Ни для кого не есть секретом то, что очень опасным коронавирус является для старых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Но по мере распространения болезни по разным странам, ученые отметили и ту закономерность, что чаще умирают мужчины, чем женщины. Изначально это было замечено в Китае и только потом в других странах. Сначала ученые считали, что причиной подобного может быть курение, ведь в Китае курит примерно половина мужчина и только 2% женщин. Но это далеко не все, что может сделать мужчин более уязвимыми перед коронавирусом. Как показали более ранние исследования, мужчины намного реже моют руки и обращаются к специалистам только в крайнем случае. Также ученые говорят о том, что разницу в смертности могут вызывать и биологические отличия. Например, иммунитет мужчин намного хуже переносит некоторые виды вирусов, в отличие от женской иммунной системы. На данный момент ученые продолжают исследовать данный вопрос и в скором времени, возможно, найдут более точный ответ.