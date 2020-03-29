Прокуратура указала ответственность Минприроды Алтайского края соблюдение законодательства ТКО

Прокуратура Алтайского края поставила точку в вопросе о том, кто в регионе занимается государственным экологическим надзором, в том числе контролирует обращение с ТКО. В ведомстве пояснили «Толку», что это зона ответственности регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях еще летом 2019 года внесли изменения. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления влечет наложение штрафа. Однако до недавнего времени краевые ведомства не могли разобраться, кто должен заниматься темой и привлекать нарушителей к ответственности.

На вопрос о том, кто должен фиксировать нарушения в сфере обращения с отходами и составлять протоколы, в прокуратуре Алтайского края пояснили изданию, что это относится к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии. Выяснилось, что именно это ведомство занимается в регионе государственным экологическим надзором. «Должностные лица министерства, которые являются одновременно по должности государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, уполномочены осуществлять производство и рассмотрение в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, дел об административных правонарушениях (включая составление в пределах своей компетенции протоколов об административных правонарушениях)», – сообщили в надзорном ведомстве.

Также в прокуратуре отметили, что должностные лица органов государственного надзора имеют право принимать меры по предотвращению нарушений. По наблюдению «Толка», наличие договора у юридических лиц на вывоз мусора как раз является мерой, которая обеспечивает предотвращение нарушения. В иных случаях создается возможность для складирования ТКО в непредусмотренные места, например, в контейнеры жилых домов.

Остается открытым вопрос о том, как составлять протоколы о нарушениях. Ранее в Минприроды сообщали, что проведение оперативно-розыскных мероприятий не входит в их компетенцию.

В прокуратуре подчеркнули, что граждане и общественные объединения могут вести общественный контроль в области обращения с отходами. Допускается практика на добровольной и безвозмездной основе оказывать содействие органам государственного надзора. Общественные инспекторы вправе проводить фото, видео фиксацию нарушений и направлять их компетентному ведомству.

Как отмечает издание, Минприроды края могло бы организовать подобное общественное движение и таким образом закрыть вопрос с недобросовестными юридическими лицами, нелегальными перевозчиками мусора.

Напомним, журналисты пытались выяснить, какое ведомство занимается привлечением к ответственности компаний, незаконно складирующих отходы на контейнерных площадках. Еще один вопрос заключался в том, кто и как проверяет у предпринимателей наличие договоров с региональными операторами.

Тогда в ГУ МВД по Алтайскому краю пояснили, что полиция не уполномочена выявлять юрлица, не заключившие договор с регоператором. Минприроды края предоставило лишь информацию о том, как в регионе проводятся контрольно-надзорные мероприятия в сфере обращения с отходами.

На просьбу привести примеры выявленных фактов незаконного складирования отходов в контейнеры в ведомстве назвали только один случай. И тот выявили в ходе рейда, который проводил региональный оператор. Между тем законодательство обязует всех предпринимателей, которые производят ТКО, заключить договор на оказание услуг с региональным оператором. Потребителям запрещается складировать твердые коммунальные отходы в местах накопления, не указанных в договоре. Наконец, собственники земельных участков обязаны не допускать несанкционированное размещение отходов, в том числе ТКО.