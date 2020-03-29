Единственная цифра, которая говорит о распространении коронавируса в Турции — это зафиксированные смерти

Текст телеграм-канала Повестка дня Турции.

Число заболевших достигло 3629 (днём ранее было 2433 т.е. + 1196).

Я заметил такую закономерность, в Турции ежедневно с 11 марта проводятся анализы на заражение COVID-19 у большого количества людей, вначале было 2 тыс., потом 3 тыс. и всегда процент заражённых относительно проверенных достигал 10%. Вчера два дня назад впервые проверили больше 5 тыс. (5035), и носителей коронавирусной инфекции оказалось 561 человек. Вчера же министр здравоохранения Турции заявил, что было проведено 7286 тестов, из которых 1196 оказались положительными. Т.е. это 16,4% из числа сдавших анализы.

Хотелось бы понять, проверка производится исходя из возможностей турецких властей или из количества обратившихся, чтобы понять является рост закономерным или зависимым от проверок. Единственная цифра, которая даёт возможность рассуждать о распространении заболевания смерти. А они выглядят так:

1 .(11 марта) 0

2 . 0

3 . 0

4 . 0

5 . 0

6 . (17 марта) первая смерть

7 . +1

8 . +2

9 . +5

10 . +12

11 . +9

12 . +7

13 . +7

14 . (25 марта) +15

15 . (26 марта) +16

Итого в Турции умерло 75 человек.

Оригинал , фото Milliyet, Yavuz Özden