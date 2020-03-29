Проанализированы восемь штаммов коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопомИзображение: NIAID Rocky Mountain Laboratorie

Американские ученые проанализировали восемь штаммов нового коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Daily Mail.

Различия между ними оказались минимальными. «Вирус мутирует настолько медленно, что штаммы очень похожи друг на друга», — рассказал профессор Чарльз Чиу из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Медленный процесс мутации дает надежду на то, что разработка и внедрение вакцины поможет «на годы или даже десятилетия» обеспечить защиту от коронавируса, пишет издание.

Отмечается, что SARS-CoV-2 мутирует в 8–10 раз медленнее, чем вирусы гриппа. Это означает, что его разные подтипы практически не отличаются по симптомам, которые проявляются при заболевании, или не приводят к разной смертности. В то же время исследователи объясняют, что если у зараженного заболевание протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно, это не значит, что он инфицирован «легким штаммом» коронавируса — разное течение болезни, по их мнению, связано с собственной иммунной системой отдельно взятого пациента и его общим состоянием здоровья.

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По словам Чиу, только 20 процентов геномов коронавируса, секвенированных им в последние две недели, по-видимому, имеют местное происхождение. Происхождение остальных связано с выездами за пределы Калифорнии или, например, с работниками сферы здравоохранения, которые часто контактируют с различными зараженными.

По данным проекта Университета Джона Хопкинса, во всем мире зафиксировано 669 тысяч случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло почти 31 тысячи. 142 тысячи инфицированных выздоровели.