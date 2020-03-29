Дешевые понты: голая Лобода взбесила Сеть креативным видео из джакузи

Певица приняла участие в челлендже от МУЗ-ТВ.

После объявления ВОЗ пандемии по коронавирусу в социальных сетях был запущен поучительный ролик о необходимости мытья руки. Ролик тут же стал вирусным, а позже превратился в челлендж, в котором поучаствовали уже многие звезды шоу-бизнеса.

Певица Светлана Лобода также не стала исключением. Однако в челлендж она привнесла изменения и добавила эпатажа, как в свои клипы. Певица начала ролик по иецхэзжн стандарту челленжа и просто мыла руки, напиевая песню. Однако певице этого показалась мало и, погрузившись в джакузи с пеной, уже голая Светлана исполнила на камеру свой хит "Новый Рим".

В подписи к посту Светлана призвала своих подписчиков к креативу для поднятия настроения во время всеобщего карантина.

"Дома можно все!!! петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Принимайте участие в челлендже от канала @muztv #МойиПой вместе с нами, будьте здоровы и берегите своих близких!",- призвала Лобода.

Мнения фолловеров Светлана разделилось на два лагеря. Одни навали экспромт Лобода шедевром.

"Я прям афигела аааааааа Потрясающе", "Мастер-класс «как правильно принимать ванну, чтобы не было скучно»", "Определённо, годовой запас мыла — Ваш))))", "Не я один так разношу ванную", "Расслабляйтесь, кайфуте, наслаждайтесь! Любим Вас! Светик, мы уже очень сильно скучаем!!!", "Пены многовато", — заметили фолловеры.

Другие же отметили, что им просто надоело эта показуха звезд, которые уже не знают, как привлечь к себе внимание, чтобы их не забыли.

"Как же задолбали псевдопевцы с дешевыми понтами", "Достали этой хренью", "Что не день,то челлендж новый какой-то", "Как они за… ли со своими челленджами. Всё боятся, что про них забудут, уже не знают, как выпендриться", — пишут хейтеры.

Нашлись и те, кто попытался поинтересоваться у артистки, как себя сейчас чувствует лидер группы "Раймштайн" Тилль Линдерманн, от которого по слухам Лобода родила свою младшую дочь. Ранее в СМИ сообщили, что солист группы заразился коронавирусом.

"Как там Линдеманн?", "Что с Тиллем? Он болен?", — интересуются пользователи Сети.