Девушка не пьет воду уже четыре года и при этом чувствует себя прекрасно

Девушка решила получать необходимую жидкость из овощей, фруктов, соков и кокосовых орехов, так как, по её мнению, такая вода максимально отфильтрована природой.

Ранее Элис жила в Лондоне, имела прекрасную работу и отличных друзей, но не была полностью счастливой. В итоге она решила переехать в Таиланд. Именно здесь девушка наткнулась на книгу Тони Завасты «Квантовое питание: подлинный эликсир молодости». Элис уверена, что только жидкость из растительных продуктов способна питать организм на клеточном уровне.

По мнению диетолога Сары Миллер, употребление большого количества фруктов для восполнения влаги влечет за собой повышение уровня сахара в крови, что очень опасно. Плюс, обычная вода помогает разбавлять другие элементы в организме, которые позже пропускают через себя почки. Им становится намного проще выполнять свою работу.

Элис опирается исключительно на свои чувства, поэтому все советы экспертов игнорирует. Она признала сухую диету невероятно полезной. Более того, Элис призывает всех отказаться от воды. По мнению диетолога, это безответственный шаг, ведь девушка может загнать кого-то в могилу.