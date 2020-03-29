В США нашли серьезные проблемы в работе истребителя F-35

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Игорь Николаев, как себя чувствует, новости о состоянии здоровья от 27 марта 2020
Жена музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова откровенно высказалась о состоянии супруга после его госпитализации из-за возможного заражения коронавирусом. Супруга знаменитого артиста Игоря Николаева пришла...
Врач рассказал, на какие болезни могут указывать вспышки в глазах
Каждый человек хоть раз в жизни, но сталкивался с таким явлением, как возникновение в глазах вспышек, искр, разных колечек, точек, молний или других оптических...
Как приготовить апельсиново-кремовый торт: низкокалорийный рецепт
Share Tweet Share Share Email CommentsНизкокалорийный рецепт. Количество порций: 8. Состав 1 порции: калорийность — 226 калорий, жиров — 7,7 г, насыщенных жиров —...
Как выбрать плитку Kerama Marazzi для ванной комнаты?
Лучшим и непревзойденным вариантом для оформления ванной комнаты является керамическая плитка. Она уже давно доказала свою эффективность и стала самым востребованным материалом в облицовке и...