Спалений заказник «Гнідавське болото» на світлинах луцького фотографа

Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини спаленого заказника «Гнідавське болото».

Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.

«2020_03_29 Доброго ранку Луцьк? Спалене Гнідавське болото… За дві години я не побачив жодного луня…» – зауважив Чухрай.

Нагадаємо, що 25 березня у Луцьку невідомі підпалили суху траву на території заказника «Гнідавське болото». Пожежа активно поширювалась завдяки сильному вітру.

Довідково: Гнідавське болото — загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні. Розташований у межах Луцького району Волинської області та міста Луцька (між cелом Рованці, мікрорайоном Гнідава і центральною частиною Луцька).