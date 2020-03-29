Спалений заказник «Гнідавське болото» на світлинах луцького фотографа

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mavit
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Спалений заказник «Гнідавське болото» на світлинах луцького фотографа

Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини спаленого заказника «Гнідавське болото».

Фото він розмістив на своїй сторінці у facebook.

«2020_03_29 Доброго ранку Луцьк? Спалене Гнідавське болото… За дві години я не побачив жодного луня…» – зауважив Чухрай.

Нагадаємо, що 25 березня у Луцьку невідомі підпалили суху траву на території заказника «Гнідавське болото». Пожежа активно поширювалась завдяки сильному вітру.

Довідково: Гнідавське болото — загальнозоологічний заказник місцевого значення в Україні. Розташований у межах Луцького району Волинської області та міста Луцька (між cелом Рованці, мікрорайоном Гнідава і центральною частиною Луцька).

Спалений заказник «Гнідавське болото» на світлинах луцького фотографа

Спалений заказник «Гнідавське болото» на світлинах луцького фотографа

Спалений заказник «Гнідавське болото» на світлинах луцького фотографа

Спалений заказник «Гнідавське болото» на світлинах луцького фотографа