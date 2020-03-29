В России создан президиум правительства. В его состав вошел Марат Хуснуллин

В России создан президиум правительства из 20 человек во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В состав президиума вошли Мишустин и все девять его замов: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Также в президиум включены 10 министров: главы МЧС Евгений Зиничев, МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, минобороны Сергей Шойгу и минюста Константин Чуйченко, минтруда Антон Котяков, минпромторга Денис Мантуров, минздрава Михаил Мурашко, минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.